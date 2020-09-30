روحاني يعلن استعداد بلاده للعب "دور بناء" بين أرمينيا وأذربيجان

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، استعداد طهران للعب أي دور بناء لحل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان، داعيا لوقف عاجل لإطلاق النار وحل قضايا المنطقة بالطرق السياسية.

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ودعا الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس، مؤكدا ألا حل عسكريا للأزمة في قره باغ.

وقال روحاني إن الحرب والنزاع العسكري سيزيد الأوضاع تعقيدا بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرا إلى ضرورة حل الخلاف في إطار القانون الدولي، حيث أن المنطقة لا تحتمل حربا جديدة ومزيدا من عدم الاستقرار، بحسب ما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية.

وشدد روحاني على أن أي تدخل أجنبي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان لن يحل الخلاف بل سيجعل الصراع أطول وسيزيده تعقيدا، مؤكدا أن طهران تأمل بوقف عاجل لإطلاق النار وحل قضايا المنطقة بالطرق السياسية وفق المقررات الدولية.

وكانمكتب رئيس الحكومة الأرمنية ذكر في بيان له أن رئيس الحكومة نيكول باشينيان تطرق في المكالمة مع روحاني إلى آخر التطورات في المنطقة ولفت انتباه الرئيس الإيراني إلى "مشاركة تركيا بشكل مباشر في الأعمال القتالية".

المصدر: RT