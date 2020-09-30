في أول مناظرة.. بايدن ينعت ترامب بـ"جرو بوتين"

وصف المرشح الرئاسي الأمريكي نائب الرئيس السابق جو بايدن الرئيس الحالي دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين".

وقال بايدن خلال المناظرة مع ترامب في كليفلاند: "الحقيقة أنني دخلت في مواجهة مع بوتين، وأوضحت له أنني لن أنساق إلى حيله، أما هو (ترامب) جرو بوتين، فلا يمكنه حتى أن يقول له شيئا عن المكافآت مقابل رؤوس الجنود الأمريكيين".

وتابع بايدن "في ظل قيادة هذا الرئيس أصبحنا أضعف وأفقر وأكثر انقساما وأكثر عنفا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت في أواخر يونيو، نقلا عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين مجهولين، مقالا يزعم أن المخابرات العسكرية الروسية قدمت مكافآت لمقاتلين مرتبطين بـ "طالبان" لشن هجمات على جنود أمريكيين في أفغانستان، دون تقديم أي دليل.

ووصفت الخارجية الروسية هذه التقارير الإعلامية بأنها كاذبة، وقال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هذه الادعاءات كاذبة.

ووصف ترامب نفسه المقال بأنه مدفوع الثمن، وقال إن المخابرات الأمريكية لا تعتبر معلومات "نيويورك تايمز" ذات مصداقية.

المصدر: نوفوستي