حزب أردوغان ينفي إرسال مقاتلين سوريين إلى قره باغ وإسقاط طائرة أرمنية

نفى حزب "العدالة والتنمية" الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال تركيا مقاتلين سوريين إلى منطقة النزاع في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، وإسقاط طائرة أرمنية.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك اليوم الثلاثاء: "مزاعم أن تركيا أسقطت طائرة حربية غير صحيحة. هذا كذب، مثل المزاعم حول إرسال تركيا جهاديين إلى هناك".

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وأضاف أن يريفان تدلي بهذه التصريحات "من أجل التستر على عدائها وفي محاولة لنشر دعاية ظالمة عن تركيا".

وكانت أرمينيا قد اتهمت تركيا بإرسال "مرتزقة" من الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باغ لدعم القوات الأذربيجانية هناك.

لكن رئيس أذربيجان إلهام علييف قال اليوم إنه لا يوجد هناك أي مقاتلين سوريين.

كما أعلنت أرمينيا عن إسقاط مقاتلة تركية طائرة أرمنية في قره باغ، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الرئاسة التركية.

المصدر: رويترز