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باكستان: مقتل شخصين وإصابة 4 بنيران هندية في كشمير

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باكستان: مقتل شخصين وإصابة 4 بنيران هندية في كشمير
Reuters
القوات الهندية في كشمير. الصورة: رويترز. أرشيف..
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أعلن الجيش الباكستاني أن جنديا من قواته ومراهقا مدنيا في الـ 15 من العمر قتلا وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار للقوات الهندية على الحدود في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال الجيش إن من بين الجرحى امرأة ورجلا في عقده الثامن.

 وقال ناطق باسم القوات الباكستانية إن جنود بلاده ردوا على إطلاق النار "غير المبرر" بقصف مواقع هندية على الجانب المقابل من الحدود مخلفين خسائر هامة بشرية ومادية في صفوف القوات الهندية، مما أدى إلى تبادل مكثف للنار بين الطرفين.

وسبق لباكستان أن اتهمت الهند بانتهاك اتفاق سنة 2003 لوقف إطلاق النار أكثر من 2000 مرة خلال العام الجاري في منطقة عالية التوتر تشهد باستمرار تبادل الاتهامات بين الطرفين بالانتهاكات والاعتداءات.

 

المصدر: وكالة شينخوا/ وسائل إعلام.

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