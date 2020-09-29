الناتو يدعو روسيا إلى "سحب قواتها" من جورجيا

دعا الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، روسيا، اليوم الثلاثاء، إلى "سحب قواتها" من جورجيا، مؤكدا دعم حلف شمال الأطلسي لوحدة وسيادة الأخيرة.

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وفي ختام لقاء جمعه، في بروكسل، مع رئيس وزراء جورجيا، غيورغي غاخاريا، قال ستولتنبيرغ: "جورجيا من أهم حلفائنا.. خلال اجتماعنا ناقشنا تعاوننا في أمن البحر الأسود".

وأضاف ستولتنبيرغ: "نحن نعمل مع جورجيا أكثر من ذي قبل، وخطوة بخطوة سنفعل المزيد معا، خاصة في تدريباتنا في البحر الأسود وأهمية تأمين هذه المنطقة".

وتابع قائلا: "الناتو يدعم سيادة ووحدة جورجيا، وندعو روسيا لسحب قواتها"، في إشارة إلى وجود قوات روسية في كل من أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، اللتين اعترفت روسيا، في العام 2008، باستقلالهما عن جورجيا.

المصدر: سبوتنيك