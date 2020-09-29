ألمانيا تبعد "إسلاميا خطيرا" إلى روسيا

قامت سلطات ولاية نوردراين فيستفالن الفيدرالية الألمانية، بإبعاد "إسلامي خطير جدا" وإرساله إلى روسيا.

وذكرت "دويتشه فيله"، أنه تمت إعادة المدعو رشيد. ك. إلى روسيا في 24 سبتمبر الجاري.

وأضافت أن هذا الرجل، وهو على الأغلب من الشيشان، تعرض مرات عديدة للملاحقة الجنائية، وقد يمثل تهديدا.

وأشارت إلى أنه وصل إلى ألمانيا عام 2004، وطلب اللجوء السياسي، لكن طلبه رفض.

في السابق، لم يكن من الممكن إعادته، لأن السلطات الروسية لم تتمكن من تحديد هويته والتحقق منها.

وقالت الإدارة الإقليمية في المقاطعة الألمانية: "فقط بعد أن تعرفت السلطات الروسية على هوية هذا الشخص وتحققت من اسمه الحقيقي وحصلت على وثائق تثبت هويته، تم تنفيذ الترحيل بشكل نهائي".

المصدر: دوتشه فيله