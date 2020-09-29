اعتقال إيطالية في سوريا.. زوجة مقاتل في تنظيم "داعش"

أعلنت إيطاليا اعتقالها في سوريا امرأة إيطالية متزوجة من مقاتل في تنظيم "داعش" يحمل جنسية إيطالية وينحدر من أصل مغربي، وأوضحت أنها أعادتها إلى إيطاليا وأبناءها.

وكانت اليشي برينيولي، أو عائشة بعد اعتناقها الإسلام قبل سنوات، قد غادرت التراب الإيطالي في العام 2015 مرفوقة بأطفالها الثلاثة القصر وزوجها محمد قريشي متوجهة إلى الأراضي السورية التي كانت تخضع لسيطرة التنظيم المسلح.

وتقول القوة الأمنية الإيطالية المعروفة بـ: "الكربينييري" إن زوجها محمد قريشي قد "شارك (...) في العمليات العسكرية للتنظيم الإرهابي..."، فيما لعبت هي "دورا فاعلا في توعية الأبناء بقضية الجهاد".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية.