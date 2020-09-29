طهران تنفي نقل روسيا معدات عسكرية إلى أرمينيا عبر الأراضي الإيرانية

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن مزاعم نقل روسيا السلاح إلى أرمينيا عبر الأراضي الإيرانية كاذبة وعارية عن الصحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن حركة الشاحنات وعبور البضائع المدنية التقليدية بين جمهورية إيران الإسلامية والبلدان المجاورة ، كالعادة ، كانت موجودة دائما ، والشاحنات المعنية تعمل فقط في هذا الإطار.

وأضاف أن إيران، بينما تراقب عن كثب عملية حركة وعبور البضائع إلى الدول الأخرى، لا تسمح باستخدام أراضي بلادنا لنقل الأسلحة والذخيرة.

بدوره، وصف عليار راستكو النائب السياسي والأمني لحاكم إقليم أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، مزاعم نقل معدات عسكرية روسية إلى أرمينيا عبر محطة نوردوز بأنها غير واقعية وقال: "لا يوجد شيء من هذا القبيل على الإطلاق".

وأضاف المسؤول: "في اليوم أو اليومين الماضيين، نشر بعض الأشخاص صورا ومقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمين أن معدات عسكرية روسية في شاحنات كاماز يتم إرسالها إلى أرمينيا عبر حدود أذربيجان الشرقية"، مؤكدا أن الصور المنشورة "تتعلق بشاحنات تشتريها أرمينيا من روسيا وتعبر عبر إيران"، وهي "لم تضم أي معدات عسكرية".

وحسب مكتب العلاقات العامة لحاكم أذربيجان الشرقية، فإنه تم نشر مقاطع فيديو وصور لشاحنات "كاماز الروسية" الليلة الماضية عند معبر نوردوز الحدودي مع أرمينيا، على بعد 190 كيلومترا شمال غرب تبريز، يُزعم أنها تحمل معدات روسية لنقلها إلى جبهة حرب قره باغ.

المصدر: RT