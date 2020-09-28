إيران تعد خطة لمواجهة "الخطر الأمريكي"

أعلن عضو الهيئة الرئاسية للجنة الأمن القومي البرلمانية في إيران يعقوب رضا زاده، عن وضع اللجنة اللمسات النهائية على مشروع خطة مواجهة الحظر الأمريكي، قبل تقديمها للبرلمان الثلاثاء.

وقال رضا زاده، إنه "عقب تأجيج أمريكا لتفعيل (آلية الزناد) بشكل غير قانوني، والتي لاقت عدم ترحيب الأوروبيين والصين وروسيا، ذاقت واشنطن الهزيمة مرة أخرى في مشروع مناوئ لإيران".

وأكد، على "ضرورة وضع إيران نهاية للمؤامرات الأمريكية في الشؤون الاقتصادية والحظر".

ونوه، إلى أن لجنة الأمن القومي البرلمانية تعد مشروعا "مواجهة الخطوات العدائية الاقتصادية الأمريكية"، بالتعاون مع وزير الخارجية ومساعديه والخبراء في الوزارات ذات الصلة ورئيس منظمة الطاقة الذرية.

ولفت إلى أن "المشروع سيصادق على مناقشته بصفة عاجلة، حيث وضعت اللمسات النهائية عليه خلال اجتماع أعضاء اللجنة مساء اليوم وسينقل إلى البرلمان يوم غد الثلاثاء".

وأشار إلى أن "المشروع سيكون ملزما للحكومة عقب المصادقة عليه في البرلمان ومجلس صيانة الدستور"، موضحا أن "طهران لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي، إلا أنها تخطو لمواجهة التصرفات العدائية لأمريكا بعد انسحابها من الاتفاق".

وبين أن الخطة تقوم علة 8 مراحل تحدد الخطوات التي ستتخذها إيران في هذا المجال.

المصدر: "فارس نيوز"