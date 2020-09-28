عبد اللهيان: معادلات جديدة تولد بالمنطقة وإسرائيل وأمريكا تخططان لتقسيم الدول الإسلامية

أكد حسين أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أن معادلات جديدة تتمخض في المنطقة ستكون مضرة لإسرائيل، مشيرا إلى أن "الصهاينة وأمريكا بصدد تقسيم الدول الإسلامية".

وقال عبد اللهيان في المؤتمر الترتيبي 13 السنوي لدعم الانتفاضة الفلسطينية: "بناء على الرؤية الاستراتيجية لإيران، لن يمضي وقت طويل حتى يزول الكيان الصهيوني عن الخارطة".

وأضاف: "في هذا الاطار أقترح أن يتم تغيير موضوع هذا المؤتمر إلى دراسة الصهيونية".

وتابع: "أرى أنهم متواجدون ويعملون كشبكات العنكبوت في مختلف القارات، بدءا من إفريقيا وأوروبا وحتى أمريكا، ومن المهم في هذا الإطار أن تطلع الشعوب والرأي العام العالمي على هذه الشبكة".

المصدر: "فارس نيوز"