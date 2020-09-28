إيران تحذر أذربيجان وأرمينيا من أي تبادل للنيران قرب أراضيها

بعد إعلانها سقوط قذائف على أراضيها حذرت إيران، أذربيجان وأرمينيا من أي تبادل للنيران قرب أراضيها.

وقال نائب قائد الشرطة الإيرانية، قاسم رضائي، في تصريح اليوم الاثنين، إن طهران أبلغت كلا من أرمينيا وأذربيجان بخطورة سقوط قذائف في الأراضي الإيرانية جراء المعارك العسكرية في قره باغ.

وفي وقت سابق اليوم أعلن محافظ مدينة "خدا آفرين"، عن سقوط قذيفتي هاون جديديتين في محافظة "خدا آفرين" الحدودية جراء المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال المحافظ إن إحدى القذيفتين سقطت في منطقة زراعية في قرية "شرفة فرود" وانفجرت من دون أن تسبب أي خسائر مادية أو بشرية، بينما سقطت القذيفة الثانية على بعد 50 ميلا من الحدود.

المصدر: RT