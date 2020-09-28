إيران تنفي وجود محادثات بينها وبين والولايات المتحدة في سلطنة عمان

نفت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين مزاعم حول وجود محادثات بين طهران وواشنطن في سلطنة عمان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "لا صحة لما يشاع عن وجود محادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سلطنة عمان"، واصفا هذا الحديث بأنه "دعاية للاستهلاك الداخلي تصب لصالح (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".

وأكد المتحدث أنه لا تغيير في موقف إيران "الواضح تماما" تجاه التفاوض مع الولايات المتحدة، وقال: "الطريق أمام ترامب واضح وعليه الاعتراف بأخطائه تجاه إيران.. على ترامب وقف حربه الشاملة وعقوباته الظالمة على إيران والتعويض عن جميع الخسائر".

المصدر: RT