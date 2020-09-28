بومبيو يتحدث مجددا عن خطر الصين الداهم!

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الصين بأنها "التهديد الخارجي الرئيس للولايات المتحدة على المديين المتوسط ​​والبعيد".

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وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال بومبيو: "إن أكبر تهديد خارجي يواجه الولايات المتحدة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل هو التهديد من النظام في الصين اليوم، هو الحزب الشيوعي الصيني في عهد (الرئيس) شي جين بينغ".

وكان رئيس الدبلوملسية الأمريكية قد أعلن أوائل سبتمبر على نفس القناة التلفزيونية عن رأي مفاده أن الصين تشكل تهديدا على الولايات المتحدة أكبر من روسيا.

ويفترض بومبيو أن بكين تسعى إلى زيادة نفوذها في الشرق الأوسط، لأنها تعتمد على إمدادات الطاقة من هذه المنطقة.

وأشار بومبيو إلى أن واشنطن تعارض بكين في هذا الاتجاه، لافتا أيضا إلى أن المساهمة الأمريكية في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط "تقلل من قدرة الحزب الشيوعي الصيني على التأثير في هذه الدول".

المصدر: تاس