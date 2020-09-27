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يريفان: القوات الأذربيجانية قصفت مدينة في أرمينيا

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يريفان: القوات الأذربيجانية قصفت مدينة في أرمينيا
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دبابات أذربيجانية
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أرتسرون أوفانيسيان، في موجز صحفي إن الجيش الأذربيجاني قصف مناطق حدودية في أرمينيا، بما فيها مدينة فاردينيس.

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أرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة وسط تصعيد القتال في قره باغ

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة على خلفية تفاقم النزاع في قره باغ.

وقال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، صباح اليوم الأحد، إن القوات المسلحة الأذربيجانية بدأت الهجوم باتجاه قره باغ، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية أن الجيش الأذربيجاني يقصف بلدات ومدن الإقليم، بما فيها مدينة ستيباناكيرت، عاصمة "جمهورية قره باغ" (غير المعترف بها دوليا).

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن القوات الوطنية تتخذ خطوات جوابية ردا على عمليات الجيش الأرمني على خطوط التماس وإنها تسيطر على الوضع.

المصدر: تاس

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