اعتقال شقيق رئيس وزراء كوسوفو السابق ونقله إلى لاهاي

سلمت كوسوفو نسيم هاراديناي، شقيق رئيس الوزراء الكوسوفي السابق، راموش هاراديناي، إلى لاهاي لمحاكمته عن جرائم حرب، بعد اعتقاله في بلده.

وقال مكتب المدعي الخاص لكوسوفو في لاهاي، في بيان أمس السبت، إن بعثة الشرطة والعدالة الأوروبية (يوليكس) اعتقلت نسيم هاراديناي وفقا لمذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.

وأشار البيان إلى أن هاراديناي تم نقله إلى لاهاي، اليوم، وسيبقى في معتقل المحكمة حتى انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمته.

ومنذ بداية عام 2019، استدعى مكتب المدعي الخاص لكوسوفو 40 عضوا سابقا في جيش تحرير كوسوفو للإدلاء بشهاداتهم.

هذا وألقت بعثة الشرطة والعدالة الأوروبية القبض، يوم الجمعة الماضي، على رئيس منظمة المحاربين القدامى حسني جوكات، وكذلك قائد جيش تحرير كوسوفو صالح مصطفى، الخميس الماضي، في كوسوفو للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب خلال الفترة ما بين 1998-2000 وتم إرسالهما إلى لاهاي.

وتأسست المحكمة الخاصة ومكتب المدعي الخاص بكوسوفو في عام 2011.

وبموجب اتفاقية بين كوسوفو والاتحاد الأوروبي، أسست هيئة قضائية تتكون من قضاة ومدعين دوليين، للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في المنطقة خلال الفترة 1998-2000 ومقاضاة مرتكبيها.

المصدر: الأناضول