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زلزال قوي يضرب شمال شرقي إيران

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زلزال قوي يضرب شمال شرقي إيران
Reuters
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم السبت ضواحي مدينة مراوه بمحافظة غلستان شمال شرقي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض على بعد 21 كيلومترا من مدينة مراوه تبه و46 كيلومترا من الحدود مع تركمانستان.

وقال مدير دائرة الطوارئ في محافظة غلستان، إنه لا توجد تقارير حول وجود قتلى جراء الزلزال، لكن بناء على أنه ضرب منطقة تضم مباني قديمة فهناك احتمال لوقوع انهيارات.

المصدر: RT + وكالات

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