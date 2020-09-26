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ترامب حول الانتخابات المقبلة: هذه فوضى والفائز قد لا يعرف قبل شهور

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ترامب حول الانتخابات المقبلة: هذه فوضى والفائز قد لا يعرف قبل شهور
Reuters TOM BRENNER
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توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، ألا يعرف الأمريكيون الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر قبل عدة أشهر، بسبب الخلافات حول بطاقات الاقتراع بالبريد.

وقال ترامب في حديثه أمام تجمع حاشد بولاية فرجينيا، إنه يفضل معرفة ما إذا كان قد فاز أو خسر بسرعة، بدلا من انتظار بطاقات الاقتراع البريدية: "أحب مشاهدة التلفزيون ومعرفة الفائز .. قد لا تسمعون ذلك قبل شهور، لأن هذه فوضى".

وأضاف: "من غير المرجح أن تسمع فائزا في تلك الليلة.. يمكن أن أكون في المقدمة وبعد ذلك سيستمرون في الحصول على بطاقات الاقتراع.. لأنهم الآن يقولون إن بطاقات الاقتراع يمكن أن تأتي متأخرة".

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وسمحت أحكام قضائية هذا الشهر للمسؤولين في الولايات المتأرجحة في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن ونورث كارولاينا بفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد الثالث من نوفمبر طالما تم إرسالها في يوم الانتخابات.

وقال خبراء الانتخابات إن الأمر قد يستغرق عدة أيام بعد الاقتراع قبل معرفة الفائز لأن المسؤولين سيحتاجون إلى وقت لفرز بطاقات الاقتراع التي تصل بعد يوم الانتخابات.

وتظهر استطلاعات للرأي أن عددا من الديمقراطيين أكثر من الجمهوريين يعتزمون التصويت عبر البريد لتجنب التعرض للإصابة بكوفيد-19 في أماكن الاقتراع المزدحمة. وأقامت حملة ترامب دعاوى قضائية في عدة ولايات للحد من الاقتراع عبر البريد.

ورفض ترامب في الأيام الأخيرة الالتزام بتسليم السلطة سلميا إذا خسر الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن، وقال إنه يتوقع أن تعلن المحكمة العليا الفائز.

المصدر: "رويترز"

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