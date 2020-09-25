رئيس وزراء اليابان: مستعد للقاء كيم جونغ أون دون شروط مسبقة

أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوغا عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دون أي شروط مسبقة.

وأكد رئيس الوزراء الياباني في كلمته خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن طوكيو عازمة على تطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ من خلال تسوية القضايا الثنائية بالغة الحدة.

وأشار سوغا بين هذه القضايا إلى المخطوفين اليابانيين في كوريا الشمالية وبرامج بيونغ يانغ الصاروخية والنووية وقضايا "الماضي المحزن".

وأعرب سوغا عن ثقته بأن إقامة علاقات ثنائية بناءة مع كوريا الشمالية لن تصب في مصلحة اليابان فحسب، بل ستسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وقال: "لن أفوت أي فرصة لتحقيق هذا الهدف".

يذكر أن يوشيهيدي سوغا تولى رئاسة الحكومة وقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي هذا الشهر بعد استقالة شينزو آبي من المنصبين.

المصدر: تاس