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أرمينيا.. اعتقال زعيم المعارضة جاجيك تساروكيان

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أرمينيا.. اعتقال زعيم المعارضة جاجيك تساروكيان
Reuters DM/ys
رجل الأعمال ورئيس حزب أرمينيا المزدهرة المعارض جاجيك تساروكيان
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أوقفت قوات الأمن في العاصمة الأرمينية يريفان، رجل الأعمال ورئيس حزب "أرمينيا المزدهرة" المعارض جاجيك تساروكيان.

وقالت الشرطة الأرمنية إن تساروكيان متهم بتنظيم رشاوى في صفوف الحزب خلال الانتخابات البرلمانية عام 2017.

وأعلن محامي السياسي الموقوف عزمه على الطعن في قرار توقيف موكله، فيما قال تساروكيان إن الأمر بالقبض عليه وراءه دوافع سياسية.

ووجهت لتساروكيان في يونيو الماضي تهم تتعلق بممارسة أنشطة غير مشروعة ودفع الرشاوي والاختلاس.

المصدر: وكالات

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