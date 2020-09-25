رئيس النواب الإيطالي: جوليو ريجيني في فكري دائما

قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، إنه يتذكر على الدوام الشاب جوليو ريجيني الذي تعرض "للاختطاف والقتل" في مصر قبل سنوات.

وأضاف خلال تعليقه على مقتل الباحث الإيطالي: "هو في ذاكرتي دائما"، ووعد بخطوات أخرى قريبا.

وتابع: "نعلم أن جوليو ريجيني قد تعرض للخطف والتعذيب والقتل على يد الدولة المصرية، أو بعض عناصر الداخلية المنتمين للدولة".

وأشار إلى أن "القضاء الإيطالي أدخل خمسة أشخاص في سجل المشتبه بهم، وعليه أن يواصل العمل على مستوى النيابة"، وشدد على أنه "يجب إجراء المحاكمة مهما حدث، وهذا ما نطلبه من مصر، ونحن نطالب بالتعاون من جانبها باستمرار".

المصدر: adnki.net