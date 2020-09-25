احتراق مبنى تابع لشركة "هواوي" الصينية (فيديو)

اندلع حريق في مبنى تابع لشركة "هواوي" الصينية المصنعة لمعدات الاتصالات في مدينة دونغقوان، جنوب مقاطعة قوانغدونغ، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المبنى الذي نشب فيه الحريق يقع بجانب مختبر أبحاث شركة "هواوي"، وهو عبارة عن بناية فولاذية لم يتم الانتهاء من تشييدها.

ويجري المختبر المحاذي للمبنى المحترق أبحاثا حول هوائيات شبكات الجيل الرابع والخامس.

وتمكن رجال الإطفاء في وقت لاحق من إخماد الحريق دون تسجيل ضحايا.

BREAKING - Huawei's research lab in Dongguan City, China is on fire.pic.twitter.com/q9T9irtYyS — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) September 25, 2020

المصدر: وكالات