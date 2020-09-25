4 مصابين بهجوم قرب المقر القديم لـ"شارلي إبدو" في باريس

أكدت السلطات الفرنسية أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء عملية طعن نفذت على مقربة من المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في باريس.

Une attaque à l’arme blanche a été perpétrée à proximité des anciens locaux de l’hebdomadaire Charlie Hebdo.

Je me rends immédiatement place Beauvau pour faire un point sur la situation avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin. — Jean Castex (@JeanCASTEX) September 25, 2020

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن اثنين من الجرحى جراء الهجوم الذي وقع في الدائرة الـ11 من العاصمة الفرنسية في حالة خطرة، مؤكدة أن الشرطة طوقت المنطقة وتبحث عن شخصين مشتبه فيهما بتنفيذ العملية.

يتبع..