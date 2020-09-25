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4 مصابين بهجوم قرب المقر القديم لـ"شارلي إبدو" في باريس

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4 مصابين بهجوم قرب المقر القديم لـ
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أكدت السلطات الفرنسية أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء عملية طعن نفذت على مقربة من المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في باريس.

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن اثنين من الجرحى جراء الهجوم الذي وقع في الدائرة الـ11 من العاصمة الفرنسية في حالة خطرة، مؤكدة أن الشرطة طوقت المنطقة وتبحث عن شخصين مشتبه فيهما بتنفيذ العملية.

يتبع..

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