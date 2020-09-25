4 مصابين بهجوم قرب المقر القديم لـ"شارلي إبدو" في باريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osyy
أكدت السلطات الفرنسية أن أربعة أشخاص أصيبوا جراء عملية طعن نفذت على مقربة من المقر السابق لمجلة "شارلي إبدو" في باريس.
Une attaque à l’arme blanche a été perpétrée à proximité des anciens locaux de l’hebdomadaire Charlie Hebdo.— Jean Castex (@JeanCASTEX) September 25, 2020
Je me rends immédiatement place Beauvau pour faire un point sur la situation avec le ministre de l’Intérieur @GDarmanin.
وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن اثنين من الجرحى جراء الهجوم الذي وقع في الدائرة الـ11 من العاصمة الفرنسية في حالة خطرة، مؤكدة أن الشرطة طوقت المنطقة وتبحث عن شخصين مشتبه فيهما بتنفيذ العملية.
يتبع..