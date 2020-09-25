الجيش الإسرائيلي يختبر صاروخا جديدا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن سلاح البحرية أجرى بالتعاون مع هيئة تطوير الوسائل القتالية في وزارة الدفاع تجربة ناجحة لمنظومة صواريخ بحر بحر تم تطويرها في الصناعات الجوية.

وقال الجيش في بيان له إنه تم إجراء سلسلة تجارب كان مخططا لها مسبقا لفحص جاهزية المنظومة الجديدة، حيث تتمتع المنظومة بقدرات هجومية أكثر دقة وقدرة للوصول الى مدى أبعد وقدرات أفضل للتعامل مع تهديدات متقدمة.

وذكر الجيش أنه "خلال التجارب الناجحة أطلق صاروخ من هذا النوع نحو سفينة حاكت سفينة معادية".

وحسب البيان، فإن هذه التجارب "مهدت الطريق أمام المنظومة للدخول إلى الخدمة العملياتية في سلاح البحرية، حيث سيتم دمج الصواريخ في السفن الحربية القائمة من نوع "ساعار 5" وفي سفن الصواريخ الجديدة من نوع "ساعار 6" التي ستصل إلى سلاح البحرية خلال الأشهر المقبلة.

Navy, Defense Ministry tests new missile for corvettes https://t.co/I5hbVhJMYK — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 25, 2020

وأضاف البيان أن هذه التجارب "تعتبر بمثابة خطوة نوعية في عملية تطوير وتعاظم قدرات سلاح البحرية وذلك للحفاظ على تفوق الجيش في المجال البحري".

المصدر: RT