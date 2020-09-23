الأسطول الروسي: تصادم سفينة حربية روسية بسفينة تبريد في مياه البلطيق في ظروف جوية سيئة

أعلن أسطول بحر البلطيق الروسي أن سفينة حربية روسية أصيبت بشق نتيجة اصطدامها بسفينة تبريد، ووقع الحادث بمنطقة المضايق في مياه بحر البلطيق، اليوم الأربعاء، في ظروف جوية سيئة.

وأوضح المكتب الإعلامي للأسطول أن سفينة التبريد "أيس روز" التي تبحر تحت علم جزر مارشال اصطدمت، صباح اليوم، بسفينة "كازانيتس" الروسية الصغيرة المضادة للغواصات، وذلك في ظروف جوية سيئة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى عدم وقوع إصابات بين أفراد طاقم السفينة الحربية الروسية التي أصيبت بشق فوق صفحة الماء. وأضاف أن "كازانيتس" تبحر حاليا في طريق عودتها إلى قاعدتها، وأن لجنة متخصصة في أسطول بحر البلطيق تعمل لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، أخبرت القوات المسلحة الدنماركية أن سفينة حربية روسية اصطدمت بسفينة شحن في مضيق إيريسون بين الدنمارك والسويد، وذلك لأسباب مجهولة.

وبحسب قاعدة البيانات Equasis، فإن شركة Maestro Shipping SA السويسرية هي التي تشغل سفينة "أيس روز" التي تبحر تحت علم جزر مارشال.

المصدر: وكالات