ظريف: الاتفاق النووي حي وإيران لن تتفاوض حول ما تم التفاوض عليه سابقا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لن تعيد التفاوض حول النقاط التي تم سابقا الاتفاق عليها ضمن الصفقة النووية، مؤكدا أن الاتفاق لا يزال "حيا".

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وقال ظريف، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك عبر الإنترنت، إن "إيران لن تتردد في إجراء المفاوضات، لكنها لن تتفاوض على قضية تم التفاوض حولها مسبقا".

وأضاف: "نحن نحترم القانون الدولي، كما نحترم الاتفاق النووي بوصفه اتفاقا دوليا، ولم يسبق لنا أن هاجمنا أي دولة في العالم".

وتابع ظريف: "ينبغي التخوف من الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص... أمريكا تشكل مصدر قلق في المجتمع الدولي نظرا لانتهاكها القوانين الدولية".

وأشار إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن "تبدي احتراما للصفقة النووية"، لافتا إلى أن بلاده "تستحق تعويضات" بسبب الإجراءات الأمريكية، مضيفا: "نحن ما زلنا عضوا في الاتفاق، لكن إيران اليوم لا تسطيع شراء لقاح مضاد لفيروس الإنفلونزا من جراء الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة".

كما شدد على أن "الاتفاق النووي لا يزال حيا"، وأوضح: "قد أكد مجلس الأمن الدولي أيضا أنه حي وأمريكا هي التي باتت معزولة عالميا".

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده مستعدة لتبادل كل السجناء مع الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي يصفها بأكبر داعم دولي للإرهاب متهما إياها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية.

ودعا ترامب، الذي يقود "حملة الضغوط القصوى" ضد إيران، كلا من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باقي المشاركين في الاتفاق، للانسحاب منه وبدء العمل على صفقة جديدة، بينما تصر هذه الدول على ضرورة الحفاظ على الصفقة الحالية.

المصدر: وكالات