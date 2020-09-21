حالات الإصابة بفيروس كورونا في التشيك تتجاوز 50 ألف حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك اليوم الاثنين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حاليا 50 ألف حالة.

ومن بين مجمل حالات الإصابة التي بلغت 50071 حالة تعافى 25336 مريضا وتوفي 521 حتى الساعة 15:58 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين.

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وتضاعف مجمل عدد حالات الإصابة في سبتمبر مع مواجهة البلاد ارتفاعات في حالات الإصابة التي تزايدت بثاني أسرع معدل في أوروبا بعد إسبانيا بالنسبة لعدد السكان.

المصدر: رويترز

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