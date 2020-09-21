وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل.

وجاءت تصريحات إسبر خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية فرض عقوبات وإجراءات جديدة على كيانات وأفراد لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.

وأضاف إسبر أن إيران نفذت في السنوات الأخيرة هجمات استهدفت بنى تحتية وسفن وقوات أمريكية، مؤكدا أن الخطوات المتخذة ضد طهران تهدف لحفظ أرواح الجنود الأمريكيين.

يتبع..