خطيب الأقصى يحرم النشيد الإسرائيلي ويفسر علاقته بـ"الإسراء والمعراج"

أفتى خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بمدينة القدس، الشيخ عكرمة صبري، بتحريم ترديد المسلمين للنشيد الإسرائيلي.

وعلل خطيب المسجد الأقصى الشيخ صبري في حوار مع وكالة "الأناضول"، فتواه هذه باحتواء النشيد الإسرائيلي أبيات تزعم ملكية اليهود لكامل أراضي فلسطين، ومدينة القدس، التي تضم المسجد الأقصى، ثالث أهم المقدسات الإسلامية.

ورأى أن ترديد النشيد من قبل "البعض" في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو تعبير عن "جهل" أو "صَهْيَنة".

وجاءت أقوال الشيخ صبري، بعد أن تكررت في الأسابيع الأخيرة، ظاهرة غناء إماراتيين، للنشيد الوطني الإسرائيلي، أو عزف ألحانه على العود.

وقد نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، هذه المشاهد، غير المسبوقة في العلاقة بين بعض العرب وإسرائيل، على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي.

واستنادا إلى الموقع العربي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن كلمات النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتكفا" أو "الأمل" هي ما يلي:

"طالما داخل القلب-روح يهودية نابضة -فحنينها يميل إلى الشرق-وعينها تطل على صهيون (جبل في القدس)-أملنا لم يضع بعد-عمره ألفي سنة-أن نكون أمة حرة في وطننا-أرض صهيون وأورشليم".

وأشار الشيخ صبري إلى أن تريد هذا النشيد هو "قبول بالزعم الإسرائيلي بأن أرض الإسراء والمعراج (فلسطين)، هي ما يسميه الإسرائيليون أرض صهيون، وأن القدس التي في جنباتها المسجد الأقصى هي أرض إسرائيلية".

وأضاف رئيس الهيئة الإسلامية العليا "لم نكن نتوقع أن يكون النشيد المتعلق بالاحتلال، يُنشد في أي دولة عربية، ولكن كل إناء بما فيه ينضح، ونسأل الله الفرج وبيان الحقيقة".

وأوضح أن "ما من شك أن الذي يردده (النشيد الوطني الإسرائيلي) يكون آثما، لأنه يقر بالتنازل عن أرض الإسراء والمعراج لغير المسلمين".

المصدر: الأناضول