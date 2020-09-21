الإعلان عن موعد بدء المفاوضات اليونانية التركية خلال اليوم

توقع الإعلام اليوناني أن يتم اليوم الاثنين الإعلان عن موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بين أثينا وأنقرة، مرجحا أن تبدأ بعد أسبوع من القمة الأوروبية المقررة في 24 و25 سبتمبر.

وحسب الجانب اليوناني، فإنه بعد انسحاب سفينة البحث التركية من شرق المتوسط، وجهود الوساطة التي تقوم بها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تهيأت الظروف لإجراء حوار بين أثينا وإنقرة حول قضية ترسيم الحدود في المناطق البحرية.

ووفقا للمصادر، فإن السفير بافلوس أبوستوليديس الذي يقود البعثة الدبلوماسية اليونانية لإجراء المفاوضات الاستكشافية مع تركيا، سيتوجه إلى اسطنبول، لبدء المفاوضات مع الجانب التركي.

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وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس: "الثقة تبنى خطوة بعد خطوة"، مؤكدا أنه من الإيجابي أن يكون هناك اتصال وحوار مفتوح على مستوى المستشارين الدبلوماسيين.

من جانبه، أشار وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إلى أنه لكي يكون هناك حوار هادف،"يجب أن تتوقف الاستفزازات والتهديدات" وأنه لا "يمكنك أن تقول أنا مستعد للجلوس على طاولة الحوار وفي الوقت نفسه تنتهك السيادة والحقوق السيادية لمحاورك".

وكان المتحدث الرئاسي التركي، إبراهيم قالن، قد قال أمس الأحد إن تركيا واليونان قد تستأنفان في وقت قريب المفاوضات بشأن مطالبات كل منهما في البحر المتوسط.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ينوى زيارة اليونان خلال الأسبوع المقبل 27 إلى 29 سبتمبر، لتهدئة التوترات بين البلدين الحليفين في الناتو، وسيزور بومبيو قاعدة سودا البحرية اليونانية في جزيرة كريت، الأحد المقبل، وبعدها يناقش التعاون العسكري مع المسؤولين اليونانيين.

المصدر: RT