غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن العقوبات ضد إيران بسبب شك في المسألة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لن يتخذ أي إجراءات فيما يتعلق بطلب الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات ضد طهران "نظرا لوجود شك في المسألة".

وقال غوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن، اليوم: "لن نتخذ أي إجراء بشأن ما طالبت به الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات على إيران، نظرا لوجود شك في المسألة"​​​.

وأضاف غوتيريش: "على الرغم من الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن عدم امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن مجلس الأمن لم ولن يتخذ أي إجراء، لا من قبل رئيسة أو أي من أعضائه".

وتابع: "رؤساء مجلس الأمن لشهري أغسطس وسبتمبر، أشاروا إلى أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ أي إجراء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا هذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب وخيمة".

وقال بومبيو إن بلاده تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات.

لكن 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا تقول إنّ إجراء واشنطن باطل لأن بومبيو استخدم آلية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

المصدر: "رويترز"