قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: إيران قد تهاجمنا بعملية مماثلة لاستهداف "أرامكو" السعودية من اليمن

اعتبر قائد نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، العميد ران كوتشاف، أن إيران قادرة على مهاجمة إسرائيل من خلال عملية مماثلة لتلك التي استهدفت منشأتين كبيرتين للنفط في السعودية في عام 2019.

وقال كوتشاف، في مقابلة لصحيفة "Walla" العبرية، الأحد، ردا على سؤال حول احتمال تعرض إسرائيل لهجوم إيراني من اليمن: "هذه الإمكانية موجودة، ما حدث في السعودية يمكن أن يحصل في أماكن أخرى".

وأضاف كوتشاف أن إيران قادرة على نشر قواتها في مواقع مختلفة، بما في ذلك منطقة هضبة الجولان، التي تحتل إسرائيل جانبها الغربي.

وتابع قائد نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي: "هل من الممكن أن يحدث ذلك معنا؟ من الواضح أن هذا أمر محتمل".

وشدد كوتشاف على أن المشكلة الأساسية التي تواجهها قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي تتمثل في مواجهتها تهديدات من مواقع مختلفة بشكل متزامن، بينها قطاع غزة وسوريا ولبنان وأماكن أبعد.

وتعرضت السعودية، يوم 14 سبتمبر 2019، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المسيطرة على المناطق الحدودية مع السعودية شمال اليمن، حيث قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

واتهمت المملكة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء العملية، الأمر الذي تنفيه طهران قطعا.

المصدر: "Walla" + وكالات