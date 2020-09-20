توقيفات جديدة في صفوف المحتجين في العاصمة البيلاروسية مينسك

أوقفت الشرطة نحو 20 شخصا في صفوف المشاركين بمظاهرة احتجاجية نظمتها المعارضة في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الأحد.

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وأوردت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن عناصر الأمن تحاول منع سير المحتجين، الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف، باتجاه نصب "مينسك مدينة البطولة" التذكاري وسط المدينة.

وسابقا اليوم، أعلن مترو الأنفاق في مينسك عن تعليق عمل ست محطات له في وسط المدينة حيث تخطط المعارضة لإجراء احتجاجات.

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وأشارت إدارة المترو، في بيان، أن إغلاق المحطات جرى حرصا على سلامة الركاب، مقدمة الاعتذارات للمواطنين على "مضايقات مؤقتة".

الداخلية البيلاروسية: توقيف 430 شخصا في احتجاجات السبت، معظمهم في مينسك

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن 430 شخصا تم توقيفهم أثناء احتجاجات يوم السبت عبر البلاد، 415 منهم في مينسك. وأشارت الوزارة إلى أن 385 موقوفا قد تم الإفراج عنه.

وشهدت مينسك، يوم السبت، "مسيرة النساء" الاحتجاجية، تخللتها حملة توقيفات واسعة في صفوف المشاركات فيها.

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وبحسب الوزارة، فلم يتجاوز إجمالي عدد المشاركين في الاحتجاجات عبر البلاد، يوم السبت، 900 شخصا فقط، بينما شارك في 14 مظاهرة مؤيدة للحكومة 5,6 ألف شخص.

وبدأت الاحتجاجات في بيلاروس بعد إعلان السلطات، في 9 أغسطس، عن فوز ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتولى رئاسة بيلاروس منذ العام 1994، بالانتخابات الرئاسية الأخيرة مع حصوله على أكثر من 80% من الأصوات. ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الاقتراع، متهمة السلطات بتزويرها.

وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الاحتجاجات، استخدمت السلطات أساليب قاسية لقمعها، بما فيها الغاز المسيل للدموع والقنابل الضوئية والرصاص المطاطي.

المصدر: نوفوستي