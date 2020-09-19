ترامب يفتخر بامتلاك بلاده صاروخا فرط صوتي "سوبر بوبر" لم تعرفه البشرية من قبل

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امتلاك بلاده لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت بمرات، وادعى أن روسيا "سرقت" المعلومات عنه خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ترامب في تصريح أمس الجمعة، ردا على اتهامه بالكشف عن معلومات سرية: "يقول أحد التافهين: يبدو لي أنه (ترامب) يكشف عن معلومات سرية. لا، كل ما فعلته هو إخبار العالم بأن لدينا أقوى سلاح، لكنني لا أقول حتى نوع السلاح. آمل ألا نضطر أبدا إلى استخدامه. لدينا صاروخ خارق سرعته تفوق سرعة الصوت، وهو أسرع بخمس مرات من الصاروخ العادي".

وزعم ترامب أن روسيا سرقت معلومات عن صاروخ أمريكي من إدارة أوباما، وصنعت صاروخا خاصا بها، مؤكدا أن الولايات المتحدة طورت الآن صاروخا آخر أسرع.

وقال الرئيس الأمريكي: "لدينا الآن أعظم سلاح صنعه الإنسان على الإطلاق. لقد أحيينا الجيش ورفعناه إلى مستوى لم يكن أحد يعتقد أنه ممكنا، وقلت إننا صنعنا أقوى سلاح عرفته البشرية، وهذا صحيح".

وبحسب الرئيس الأمريكي فإن هذا السلاح متقدم جدا لدرجة أن روسيا والصين "ستحسدان" الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "إنهم لا يعرفون ما لدينا، لكنهم يعرفون أن هذا شيء لم يسمع به أحد من قبل".

المصدر: نوفوستي