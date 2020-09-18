تركيا تستدعي السفير اليوناني

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده استدعت السفير اليوناني لديها، على خلفية استخدام صحيفة يونانية "عنوانا مهينا" ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن تشاووش أوغلو قوله إن الخارجية التركية استدعت سفير أثينا على خلفية مانشيت "دنيئ" ضد الرئيس أردوغان ورد في صحيفة يونانية.

#عاجل |الخارجية التركية تستدعي سفير أثينا على خلفية مانشيت "دنيئ" ضد الرئيس أردوغان ورد في صحيفة يونانية (تشاووش أوغلو) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 18, 2020

وتصاعدت مؤخرا حدة النزاع بين أنقرة وأثينا بعدما أرسلت تركيا سفنا للتنقيب عن النفط في المتوسط، في حين أرسلت فرنسا الشهر الماضي قطعا بحرية إلى المنطقة لمساعدة سفن حربية يونانية في المياه المتنازع عليها.

المصدر: وكالات