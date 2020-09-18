 
مباشر
عاجل
فرنسا تسجل عددا قياسيا جديدا لإصابات كورونا

تركيا تستدعي السفير اليوناني

أخبار العالم

تركيا تستدعي السفير اليوناني
Reuters UB/
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orje

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده استدعت السفير اليوناني لديها، على خلفية استخدام صحيفة يونانية "عنوانا مهينا" ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن تشاووش أوغلو قوله إن الخارجية التركية استدعت سفير أثينا على خلفية مانشيت "دنيئ" ضد الرئيس أردوغان ورد في صحيفة يونانية.

وتصاعدت مؤخرا حدة النزاع بين أنقرة وأثينا بعدما أرسلت تركيا سفنا للتنقيب عن النفط في المتوسط، في حين أرسلت فرنسا الشهر الماضي قطعا بحرية إلى المنطقة لمساعدة سفن حربية يونانية في المياه المتنازع عليها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا