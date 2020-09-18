إسرائيل أول دولة في العالم تعيد فرض الحجر الصحي التام  

دخلت إجراءات الحجر الصحي التام الثاني في إسرائيل حيز التنفيذ، اليوم الجمعة، بسبب تفشي وباء كورونا، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، مع إمكانية التمديد.

ومن المقرر أيضا أن يتم فرض قيود أخرى خلال الأعياد اليهودية في الخريف.

وبدأت القيود المفروضة على حركة المواطنين، حيث كان من المقرر منعهم من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن 500 متر، لكن في ليلة الجمعة، زادت الحكومة المسافة المسموح بها إلى 1000 متر في عدد محدد من الحالات، بما في ذلك في العمل، وشراء الطعام والأدوية والسلع الأساسية وتقديم المساعدة للأشخاص غير القادرين على القيام بشؤونهم بمفردهم.

ومع بدء سريان الإغلاق التام تم نشر 7 آلاف شرطي وجندي في مختلف أنحاء إسرائيل، وعشرات الحواجز والنقاط في المدن ومداخلها.

وسجلت إسرائيل حتى الآن 177 ألف إصابة بالفيروس و1169 حالة وفاة بسبب تفشي الوباء.

RT

RT

المصدر: وكالات