تركيا تجري تدريبات رماية شرق المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الفرقاطة TCG Gediz أجرت تدريبات ناجحة في شرق البحر المتوسط يوم أمس الخميس.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن الفرقاطة قامت يوم 17 سبتمبر الجاري بتدريبات رماية فوق الماء ورماية للدفاع الجوي بنجاح، شرق المتوسط، في إطار أنشطة الاستعداد للعمليات.

إقرأ المزيد

TCG GEDİZ Fırkateynimiz, harekâta hazırlık faaliyetleri kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimini 17 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de başarıyla icra etmiştir.#MSB#TSKpic.twitter.com/C9pin74qYU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2020

المصدر: الأناضول