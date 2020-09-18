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تركيا تجري تدريبات رماية شرق المتوسط

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تركيا تجري تدريبات رماية شرق المتوسط
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الفرقاطة TCG Gediz أجرت تدريبات ناجحة في شرق البحر المتوسط يوم أمس الخميس.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، الجمعة، إن الفرقاطة قامت يوم 17 سبتمبر الجاري بتدريبات رماية فوق الماء ورماية للدفاع الجوي بنجاح، شرق المتوسط، في إطار أنشطة الاستعداد للعمليات.

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 المصدر: الأناضول

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