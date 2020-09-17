الصين تطالب الولايات المتحدة بوقف الفعاليات الرسمية مع تايوان وتهدد بالرد

طالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالالتزام بمبدأ "صين واحدة" والتوقف فورا عن إجراء فعاليات مشتركة رسمية مع تايوان، متعهدة بالرد بشكل مناسب على الخطوات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن "الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان. وهذا الموقف واضح وثابت".

وشدد ون بين على أن "الصين ستتخذ إجراءات رد ضرورية في ضوء تطور الوضع" في سياق العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أن زيارة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، كيث كراش، إلى تايوان تنتهك بشدة مبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن، وتشجع القوى الانفصالية الساعية إلى "استقلال تايوان"، وتقوض العلاقات الصينية الأمريكية وكذلك السلام والاستقرار عبر المضيق.

وأضاف أن الصين أعربت عن معارضتها الشديدة للولايات المتحدة وقدمت احتجاجات رسمية للجانب الأمريكي.

وسبق أن أعلنت واشنطن أن كراش سيزور تايوان الخميس لحضور حفل تأبين لزعيم تايوان الأسبق، لي تنغ-هوي.

وهذه الزيارة هي الثانية لمسؤول أمريكي رفيع إلى تايوان خلال شهر، حيث سبق أن زارها وزير الصحة للولايات المتحدة، ألكس أزار.

المصدر: "شينخوا" + وكالات