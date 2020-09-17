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ظريف يهنئ يهود إيران والعالم بالسنة العبرية الجديدة (صور)

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ظريف يهنئ يهود إيران والعالم بالسنة العبرية الجديدة (صور)
Reuters /dam
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يهود إيران والعالم بحلول السنة العبرية الجديدة، ونشر صورا في "تويتر" تظهر يهودا يصلون في معابد البلاد.

وكتب ظريف: "بمناسبة العام الجديد أتمنى ليهود إيران، وفي الحقيقة يهود العالم كله، السعادة وخاصة الصحة الجيدة".

وأضاف أن "أبناء آدم وإبراهيم وموسى إخوة، وهم يستحقون العيش بسلام ديمقراطي حقيقي وليس عبر صفقة تجارية".

وتأتي تهنئة ظريف تزامنا مع تأكيد واشنطن أن العقوبات الأممية على إيران سيعاد فرضها بصورة تلقائية يوم الأحد، وأن الإدارة الأميركية ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.

المصدر: وكالات

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