ظريف يهنئ يهود إيران والعالم بالسنة العبرية الجديدة (صور)

هنأ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يهود إيران والعالم بحلول السنة العبرية الجديدة، ونشر صورا في "تويتر" تظهر يهودا يصلون في معابد البلاد.

وكتب ظريف: "بمناسبة العام الجديد أتمنى ليهود إيران، وفي الحقيقة يهود العالم كله، السعادة وخاصة الصحة الجيدة".

وأضاف أن "أبناء آدم وإبراهيم وموسى إخوة، وهم يستحقون العيش بسلام ديمقراطي حقيقي وليس عبر صفقة تجارية".

وتأتي تهنئة ظريف تزامنا مع تأكيد واشنطن أن العقوبات الأممية على إيران سيعاد فرضها بصورة تلقائية يوم الأحد، وأن الإدارة الأميركية ستحرص على أن تطبق دول العالم أجمع هذه العقوبات وتحترمها.

On the occasion of the New Year, I wish Iranian—and indeed all—Jews happiness, and most of all, good health.



The children of Adam, Abraham and Moses are siblings who deserve to live in a real democratic peace—not business deal. Our proposal has been #Referendum.



L'Shana Tova! pic.twitter.com/aHA8FCKiFs — Javad Zarif (@JZarif) September 17, 2020

المصدر: وكالات