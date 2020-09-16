كورونا يحرم اليهود من إحياء السنة العبرية في الكنيس الكبير بالقدس لأول مرة

حرم فيروس كورونا المستجد اليهود لأول مرة، من إحياء رأس السنة العبرية الجديدة في الكنيس اليهودي الكبير بالقدس، بعد إعلان حكومة إسرائيل عن حجر شامل لاحتواء تفشي الوباء.

وستبدأ فترة الحجر الثانية بعد ظهر الجمعة، قبل ساعات من بدء الاحتفال بالسنة الجديدة، وستستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وأغلق الكنيس منذ مارس ولم يفتح أبوابه منذ ذلك الوقت ولن يتمكن اليهود من الصلاة في الكنيس، خلال عيدي الغفران والعرش أيضا، اللذين يصادفان خلال فترة الإغلاق المعلنة.

وقال مدير الكنيس زالي غافي: "قررنا عدم المخاطرة... لم تغلق أبواب الكنيس منذ تشييده".

ويستقبل الكنيس الذي افتتح في 1982 ما بين 1100 و1700 مصل في كل صلاة خلال الأعياد اليهودية.

ويعتبر مقر الصلاة الرسمي للدولة العبرية، حيث يؤدي فيه الرئيس الإسرائيلي الطقوس الدينية الخاصة بيوم الغفران.

المصدر: أ ف ب