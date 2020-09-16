كوشنر يرد "بطريقة ملتوية" على سؤال بشأن السعودية

أسهب جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في معرض إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت السعودية ضمن الدول الست التي ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل.

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وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه قال مجيبا عن هذا السؤال الذي طرحه مراسلها بقوله: "أعتقد أننا شهدنا تغييرات كثيرة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، الرئيس ترامب عمل على مقربة من الملك سلمان ولدينا تهديد مشترك من إيران..".

وتابع على هذا المنوال قائلا: "أعتقد أننا نشهد تشكل شرق أوسط جديد، الرئيس ترامب قدم رؤيته حول ذلك في أول رحلة له (بعد تسلمه منصبه كرئيس) إلى الرياض. أعتقد أن الزعماء تعبوا من كيفية تنفيذ الأمور سابقا—عندما نقدم صفقتنا للسلام، رأيت رفض القيادة الفلسطينية لها، يريدون مساعدة الشعب الفلسطيني، ولكنهم لن يسمحوا لهم بإعاقة المصالح القومية لهذه الدول".

ومضى كوشنر بقوله: "ما حصل في الشرق الأوسط أن الصفقة استقبلت بصورة حسنة، هذا ما دفع البحرين للانضمام سريعا، رأوا حفاوة باستقبال الصفقة، شعوب المنطقة تعبت من الحروب ومن الصراعات ويريدون المضي قدما..".

ووصل مستشار ترامب وصهره إلى منتهاه من دون إجابة محددة على السؤال، مشيرا إلى أنه "عندما أعلنا عن الصفقة الأولى بين الإمارات وإسرائيل، فاجأنا الجميع، من النادر في واشنطن أن تكشف عن خبر عبر تغريدة رئاسية، الدبلوماسية التي قمت بها كانت غير تقليدية وتعرضنا لانتقادات لقيامنا بها بهذا الشكل، ولكننا أبقينا أوراقنا قريبة من مصالحنا للوصول إلى نتائج..".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس خلال مراسم توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين أن "السعودية ستنضم للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي البحريني في الوقت المناسب".

المصدر: CNN