فنزويلا: إسقاط طائرة أمريكية تحمل مخدرات

قال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، إن جيش بلاده أسقط طائرة أمريكية تنقل مخدرات، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد.

وأضاف الوزير، في تغريدة على "تويتر" نشر فيها صورة للطائرة بعد تحطمها: "تم إسقاط طائرة تحمل مخدرات برقم تسجيل أمريكي، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد في ولاية زوليا".

وغالبا ما يسقط الجيش الفنزويلي، طائرات مجهولة الهوية تستخدمها مافيا المخدرات. وتم إسقاط آخر طائرة من هذا القبيل، في يوليو الماضي، وتبين أنها أيضا تحمل رقم تسجيل أمريكي.

Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela#15Seppic.twitter.com/qncyzKqMrc — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020

في عام 2013، سمح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بإسقاط أي طائرة تستخدمها مافيا المخدرات في المجال الجوي للبلاد.

المصدر: نوفوستي