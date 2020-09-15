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بعد حكم لصالح الصين.. ترامب يدعو لعمل شيء ضد منظمة التجارة

أخبار العالم

بعد حكم لصالح الصين.. ترامب يدعو لعمل شيء ضد منظمة التجارة
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه ليس على علم بحكم أصدرته منظمة التجارة العالمية في نزاع تجاري مع الصين، وتعهد بأنه "سينظر في الأمر".

وقال: "سيتعين علينا إذا عمل شيء ما حيال منظمة التجارة لأنهم سمحوا للصين أن تفلت من جريمتها".

وتابع: "سننظر في ذلك. بوسعي أن أقول إنهم أسدوا إلينا معروفا كبيرا".

وشدد ترامب، على أنه "ليس من المعجبين" بمنظمة التجارة، التي قالت اليوم: "الولايات المتحدة انتهكت القواعد العالمية بفرضها رسوما بمليارات الدولارات في خضم حرب التجارة التي خاضها ترامب ضد الصين".

المصدر: "رويترز"

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