ألمانيا تعتزم استقبال نحو 1500 مهاجر بعد حريق موريا

أعلنت ألمانيا أنها ستستقبل 1553 مهاجرا، يتواجدون حاليا في جزر يونانية بينها ليسبوس التي قرر سكانها الثلاثاء التعبير عن غضبهم، إثر حريق مخيم موريا الذي ترك آلاف المهاجرين دون مأوى.

وأعلن أولاف شولتز نائب المستشارة الألمانية، الثلاثاء أن بلاده، ستستقبل 1533 مهاجرا موجودين حاليا في الجزر اليونانية، وقال: "نضمن أن 1533 فردا في عائلات سبق أن اعتبروا (لاجئين من جانب السلطات اليونانية)، سيتركون الجزر اليونانية للتوجه إلى ألمانيا".

ووفقا ما قاله مصدر حكومي ألماني، تودّ برلين إعطاء الأولوية، للعائلات التي معها أطفال وحصلت على اللجوء من السلطات اليونانية.

وتضاف هذه المبادرة، إلى أخرى فرنسية – ألمانية، تشمل استقبال عشر دول من الاتحاد الأوروبي 400 قاصر معزولين تم إجلاؤهم من موريا، في وقت يتزايد الضغط على الحكومة الألمانية لاستقبال قسم من مهاجري موريا.

وتشدد السلطات الألمانية، على ضرورة إيجاد حل على المستوى الأوروبي لهذه المسألة الشائكة التي تثير انقساما بين الدول الـ27 منذ 2015.

المصدر: أ ف ب