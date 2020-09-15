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ترامب: كل من يدعم الفلسطينيين بالمال سيوقع اتفاقات تطبيع مع إسرائيل

ترامب: ليس من مانع لبيع المقاتلة إف-35 للإمارات

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ترامب: ليس من مانع لبيع المقاتلة إف-35 للإمارات
Reuters
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة اليوم الثلاثاء، مع قناة "فوكس نيوز" إنه ليس لديه مشكلة أو مانع لبيع المقاتلة إف-35 للإمارات.

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وأضاف ترامب أنه سيكون على استعداد لبيع نفس أنظمة الأسلحة المباعة لإسرائيل لدول أخرى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ثروة المنطقة وقال إنها ستكون مفيدة للولايات المتحدة.

وقال ترامب قبل مراسم التوقيع في البيت الأبيض لاتفاقيات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء "إنها دول غنية للغاية في معظمها".

وأشار إلى أن الإمارات أرادت شراء بعض الطائرات المقاتلة، مضيفا: "أنا شخصيا لن أواجه مشكلة في ذلك. بعض الناس يفعلون، كما يقولون... ربما يذهبون إلى الحرب".

المصدر: رويترز

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