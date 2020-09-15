دي مايو يؤكد التزام روما بالإفراج عن أفراد طاقمي قاربي الصيد الموقفين بليبيا

أفادت وكالة "آكي" الإيطالية، الثلاثاء، بأن وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو اتصل بعائلات طاقمي قاربي الصيد اللذين أوقفا في ليبيا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية إيطالية قولها إن دي مايو اتصل بعائلات طاقمي قاربي الصيد اللذين أوقفا في ليبيا، وكذلك اتصل برئيس بلدية ما تزارا ديل فاللو وملاك السفن، مؤكدا لهم التزام الحكومة بحل إيجابي لهذه القضية.

وحسب المصادر دبلوماسية، فقد أكد دي مايو "استعداد ودعم وزارة الخارجية لأفراد الأسرة ولرئيس بلدية ماتزارا ديل فاللو"، موضحا "درجة تعقيد الموقف والتوقيت الذي حدث فيه".

وأبلغ دي مايو أفراد عائلات طواقم زورقي الصيد اللذين تم ايقافهما قبالة السواحل الليبية، أنه سيتم عقد قمة حكومية حول الموضوع، لأن "الإجراء المزمع أخذه يجب أن يكون بالإجماع".

المصدر: آكي