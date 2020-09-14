بيلاروس.. اعتقال 6 من أعضاء مجموعة بتهمة صنع أجهزة حارقة

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الاثنين، اعتقال 6 أعضاء من مجموعة في منطقة موغيليف كانوا متورطين في تصنيع أجهزة حارقة.

وجاء في بيان الداخلية: "اعتقل موظفو القسم الحادي عشر في منطقة موغيليف، والتابع لوزارة الداخلية، بدعم من القوات الخاصة، خلال عملية تفتيش 6 أعضاء فاعلين من مجموعة، وضبطوا أجهزة عبارة عن جهاز حارق محلي الصنع".

وبحسب شرطة منطقة موغيليف، فإن "زعيم هذه المجموعة أنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة أطلق عليها "أنصار موغيليف"، وضمت 64 مستخدما، وثبت أن أعضاء المجموعة تجمعوا في غرفة مهجورة في الغابة بالقرب من المنطقة، حيث تدربوا على تكتيكات معارك الشوارع، والاستيلاء على المباني، والاعتداء على الجبال، والحرب في الغابة".

ووفقا لوزارة الداخلية، "عثر لدى المجموعة على علم باللونين الأحمر والأبيض (علم المعارضة)، زي موحد عليه شعارات ورموز أوكرانية، أقنعة، دروع واقية، أسلحة هوائية، مسدس إشارة، سكاكين ومحطات راديو، وأنهم صنعوا أجهزة حارقة محلية الصنع وأجروا اختباراتهم عليها".

وأكدت الوزارة فتح قضية جنائية ضد 4 أعضاء نشطين في الجماعة، تتراوح أعمارهم بين 16 و 22 عاما، وأنه تم احتجازهم ووضعهم في مركز احتجاز مؤقت.

وقالت: "من بين المعتقلين أشخاص لديهم آراء نازية يمينية متطرفة".

وأشارت إلى أنه سيتم توجيه التهم لهم بخرق القوانين ذات الصلة والتي عقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

المصدر: "تاس"