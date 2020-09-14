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وزارة الدفاع التركية تتوعد بمحاسبة المتورطين بمقتل عنصر من الهلال الأحمر شمال سوريا

أخبار العالم

وزارة الدفاع التركية تتوعد بمحاسبة المتورطين بمقتل عنصر من الهلال الأحمر شمال سوريا
Reuters
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توعدت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بمحاسبة المتورطين في التفجير الذي وقع اليوم شمالي سوريا، وأدى إلى مقتل موظف في جمعية الهلال الأحمر التركي وجرح آخر.

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مقتل أحد عناصر الهلال الأحمر التركي وجرح آخر بهجوم شمالي سوريا

وذكرت الوزارة في بيان، أن "هجوما مسلحا استهدف سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي شمالي سوريا، أدى إلى استشهاد أحد موظفي الجمعية وإصابة آخر".

وأضاف البيان: "جرى تنفيذ كافة الإجراءات على الأرض والجو، للقبض على الإرهابيين الذين هاجموا منظمة إغاثة تتمتع بحصانة بموجب القانون الدولي الإنساني".

وأكدت الوزارة أن "الإرهابيين سيدفعون ثمن إجرامهم وأن دماء الشهيد لن تذهب سدى".

المصدر: الأناضول

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