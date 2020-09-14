الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني على خلفية تغريدات مرتبطة بإعدام بطل المصارعة نافيد أفكاري

استدعت الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران وسلمته رسالة احتجاج، على خلفية تغريدات للسفارة الألمانية رفضت فيها إعدام بطل المصارعة نافيد أفكاري.

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وأبلغ مدير الدائرة الأوروبية في الخارجية الإيرانية السفير الألماني بأن "تغريدات السفارة الألمانية خارجة عن إطار الأعراف الديبلوماسية، وهي بمثابة تدخل مدان في الشؤون الداخلية الإيرانية".

وأضاف أن "التدخل في قوانين ومقررات القضاء الإيراني أمر مرفوض ولا يمكن تحمله، ونأمل من السفارة الألمانية في طهران العمل ضمن نطاق وحدود عملها الدبلوماسي لا أكثر".

ونفذت إيران حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري صباح السبت الماضي.

وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإعدام البطل الرياضي أفكاري البالغ 27 عاما لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018.

ووجهت له تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى".

المصدر: RT