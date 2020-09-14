صالحي: أكثر من ألف جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم تعمل حاليا في "فوردو"

أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن 1044 جهاز طرد مركزي تعمل حاليا على تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو"، تنفيذا لخفض طهران التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال صالحي اليوم الأحد: "إيران أنجزت كامل الخطوة الرابعة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وبناء على ذلك سيتم التخصيب عبر ألف و44 جهازا للطرد المركزي في موقع فوردو النووي".

وأضاف: "تعهدنا وفقا للاتفاق النووي، بعدم استخدام هذا العدد في مجال التخصيب، لكن وفقا لبرامج خفض التعهدات، سيتم التخصيب بناء على حاجة البلاد".

واستأنفت إيران مطلع نوفمبر الماضي نشاطات تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو" في خطوة جديدة من ردها على الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي الذي يهدف الى منع طهران من امتلاك سلاح ذري.

المصدر: "أ ف ب"