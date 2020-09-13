الولايات المتحدة.. تسجيل أكثر من 40 ألف إصابة و807 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها سجلت 40423 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و467 ألفا و481 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 807 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 193195.

وأكدت، أن الإحصاء يشمل حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19"، حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت، مقارنة بتقرير اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، تليها الهند والبرازيل.

المصدر: :رويترز"